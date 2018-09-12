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Ölüm dükkanın önünde otururken geldi

Ölüm dükkanın önünde otururken geldi
Ölüm dükkanın önünde otururken geldi

Denizli’de dükkanının önünde oturduğu sırada otomobil çarpan esnaf hayatını kaybetti.

Olay, Kale ilçesi Uluçam Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Y. yönetimindeki 20 K 4027 plakalı otomobil, cadde üzerinde kaldırıma çıkarak dükkanının önünde oturan Sabahattin Barçın'a çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Barçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barçın'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Yaralanan otomobil sürücüsü ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

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