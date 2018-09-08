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Ölüm genç öğretmeni halı sahada yakaladı

Ölüm genç öğretmeni halı sahada yakaladı
Ölüm genç öğretmeni halı sahada yakaladı

Karaman’da genç bir öğretmen, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.45 sıralarında Sümer Mahallesi’nde bulunan özel bir halı sahada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte halı saha maçına giden ve Özel Eğitim Anaokulunda görev yaptığı öğrenilen iki çocuk babası öğretmen Beytullah Keskin (33), maç sırasında bir anda fenalaşarak arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı. Genç öğretmene ilk müdahaleyi maç yaptığı arkadaşları saha içerisinde yaptı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan genç öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Keskin, gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç öğretmen için öğle namazını müteakip Musalla Meydanı'nda cenaze namazı kılındı. Namaza öğretmenin yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Keskin’in cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığına defnedildi.

Babası gibi o da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 

Halı saha maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç öğretmenin babası Mehmet Keskin’in de 39 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Keskin'in babasının mezarına defnedildiği öğrenildi.


Mehmet Dağlı

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