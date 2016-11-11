Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem Mahallesinde bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla birlikte maç yapan 41 yaşındaki Resül Kaçar, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Kaçar'ı kurtarmak için dakikalarca çaba sarf etti. Halı sahanın ortasında kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Resül Kaçar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye sevk edilen Kaçar’ın kalp krizi geçirdiği tespit edilirken cenazesi sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi.

