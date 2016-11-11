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Ölüm halı sahada yakaladı

Antalya'da halı sahada maç yapan adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ölüm halı sahada yakaladı

11 Kasım 2016 11:17
Ölüm halı sahada yakaladı - Tıkla İzle

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meltem Mahallesinde bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla birlikte maç yapan 41 yaşındaki Resül Kaçar, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Kaçar'ı kurtarmak için dakikalarca çaba sarf etti. Halı sahanın ortasında kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan Resül Kaçar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye sevk edilen Kaçar’ın kalp krizi geçirdiği tespit edilirken cenazesi sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi.
 


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