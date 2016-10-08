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Ölüm karşıdan karşıya geçerken yakaladı

Bursa'da yaya geçişinin yasak olduğu yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Murat Turan'a alkollü sürücü çarptı. Turan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölüm karşıdan karşıya geçerken yakaladı

08 Ekim 2016 08:05

Kaza, İzmir Yolu Caddesi Mudanya yol ayrımı yakınında, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçişinin yasak olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen 35 yaşındaki Murat Turan merkeze geliş istikametindeki yolu geçtikten sonra orta refüjdeki banketlerden atlayarak İzmir istikametindeki caddeye çıktı. Bu esnada 0,87 promil alkollü olan 64 yaşındaki Engin Y. idaresindeki 16 JB 883 kamyonet Turan'a çarptı. Turan kazanın etkisiyle 70 metre sürüklenirken aşırı hızlı kamyonet ancak 100 metrede durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Engin Y. gözaltına alınırken, savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Enver Fatih Tıkır


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