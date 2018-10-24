Ölüm karşıdan karşıya geçerken yakaladı!

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde Turgut Özal Bulvarı üzerinden Siteler istikametinde seyir halinde olan Halit B. idaresindeki 06 AGS 680 plakalı otomobil, 1011 Köprülü Kavşağı çıkışında bir anda yola fırlayan Mehmet Murat A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaya yol ortasında hareketsiz kaldı.

Aracını durduran sürücü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bulvarın sol şeridinde meydana gelen kaza, trafiği de tehlikeye düşürdü. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem alan polis ekipleri, yol üzerinde işaretlemeler yapıldı.

Kaza nedeniyle bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelmelerin ardından Mehmet Murat A.'nın cansız bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Araç sürücüsü yazılı ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Otomobilin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis ekiplerinin kaza hakkında incelemesi sürüyor.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

