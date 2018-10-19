Ölüm namazda yakaladı |Sivas haberleri

Yunus Emre Mahallesi Bülbüller Sokak'ta yaşayan evli ve 4 çocuk babası Kadir Yıldız 15 Ekim günü yatsı namazını kılmak için mahallesinde bulunan Bülbüller Cami'ne gitti. Burada yatsı namazının sünnetini kılmaya başlayan Yıldız rükudan kalktıktan sonrası fenalaşıp yer düştü. Yıldız'ın yere düştüğünü görenler yardıma koştu ve durum 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbi duran yaşlı adama uzun süre kalp masajı yapıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın gizli kalpten öldüğü belirlendi.

Ölüm anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı adamın ölüm anı ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde yaşlı adamın camiye girdiği ve namaz kılmaya başladığı görülüyor. Bu sırada fenalaşan yaşlı adamın yere düşme anı ve cami cemaatinin müdahalesi de kameralara yansıyor.

Bülbüller Cami İmam Hatip Vekili Sertaç Yıldız,"Kadir amcamız bizim camimizin değerli cemaatlerindendi. Severdik kendisini çok muhterem biriydi. Kimseyi kırmaz ve üzmezdi namazlarını kılardı. Buradaydık biz olayı gördük kalp masajı yaptık. En son konuştuğu kişide bendim bana selam verdi" dedi.

Yaşlı adamın oğlu Abdullah Yıldız ise,"Babam düzgün iyi bir insandı. Allah ondan razı olsun. Kimseyi incitmezdi. Herkes onu çok severdi. Salih amel sahibiydi. İbadet etmeyi çok severdi. Rabbim inşallah cennetiyle mükafatlandırır" diye konuştu.

Uğur Yiğit - Mehmet Ali Güner

