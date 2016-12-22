Olay, Yıldız Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazar alışverişi için evinden çıkan 71 yaşındaki Naim Kara, Hamidiye Caddesi üzerinde yürürken kaldırımda ayağı kaydı. Dengesini kaybeden yaşlı adam, arkasındaki elektrik direğine kafasını çarptı. Kara’nın yere yığıldığını gören çevredekiler durumu 112’ye haber verdiler. Sağlık ekipleri, Kara’nın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Polis, yağmurda kalan Kara’nın cesedinin üzerine ıslanmasın diye poşet örttü.

Zonguldaklı olduğu öğrenilen Kara’nın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, yaşlı adamdan geriye pazar arabası kaldı.

Adem Akalan - Suat Metin