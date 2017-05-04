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Ölüm peşini bırakmadı |Eskişehir haberleri

Eskişehir’de iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü, yardım beklediği sırada yoldan geçen başka bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Ölüm peşini bırakmadı |Eskişehir haberleri

04 Mayıs 2017 23:39
Ölüm peşini bırakmadı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akdoğan (55) idaresindeki 43 SE 013 plakalı otomobil ile Eskişehir-Sarıcakaya karayolunun 3. kilometresinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 26 PN 874 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında yaralı olarak aracından inen sürücü Mehmet Akdoğan, yardım beklediği sırada olay yerinden geçen Hüseyin K’nın kullandığı 43 SD 505 plakalı otomobil üzerinden geçti. Kazada, Mehmet Akdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ali Ö. ile Cem B., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın Sarıoğlu - Kadir Arslan 


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