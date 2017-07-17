Ölüm tatilde yakaladı

Olay, İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Aktaş Mevkii’nde saat 17.30 sıralarında bir plajda meydana geldi. İddiaya göre, yüzme bilmediği öğrenilen 37 yaşındaki Abdullah Hastürk, serinlemek için denize girdi. Sahilden açılan Hastürk , yüzme bilmediği için suda kayboldu. Talihsiz adamın cesedi bir süre sonra su yüzeyinde göründü. Çevredeki vatandaşlar denize girerek Hastürk’ün cesedini karaya çıkardı.Çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede şahsın boğularak öldüğünü tespit etti. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yaptıkları ilk inceleme sonrası cenaze alınarak Marmaris Devlet Hastanesi Morgu’na ardından incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hastürk’ün Afyon şehrinde yaşadığı evli olduğu,tek başına tatile geldiği öğrenildi.

Vural Efecik

