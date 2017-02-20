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Ölüm yaşlı çifti secdede yakaladı

Karabük’ün Sipahiler köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazını fark edemeyen yaşlı çift namaz kıldıkları sırada seccadede can verdi.

Ölüm yaşlı çifti secdede yakaladı

20 Şubat 2017 16:29

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sipahiler köyünde meydana gelen olayda Osman (85) ve Ayşe (82) Çerçen çiftinden haber alamayan çocukları eve geldiklerinde anne ve babalarının odada yerde seccade üzerinde hareketsiz olarak buldu. Bunun üzerine durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.,

Yatsı namazını kıldıkları sırada...

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemede yaşlı çiftin dün akşam yatsı namazını kıldıkları sırada odada bulunan sobadan sızan karbonmonoksid gazından zehirlendiği tespit etti.

İnceleme sonrası yaşlı çiftin cesetleri daha sonra otopsi yapılmak üzere 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yasin Erdem

Etiketler: Karabük, karbonmonoksit, yaşlı çift


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