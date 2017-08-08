Ölüm yolculuğuna çıkan 60 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezinde geçici görev yapan TCSG 109 Sahil Güvenlik Gemisi, saat 07.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot belirledi.

Şişme botu müdahale ederek durduran Sahil Güvenlik ekipleri, şişme bottaki 60 Suriyeli kaçak göçmeni alarak Çeşme iskelesine getirdi. Sahil güvenlik ekipleri, Çeşme iskelesinde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen, aralarında çok sayıda küçük yaşta çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenlere su ve yiyecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Denizde ıslanmaması için alüminyum folyoya sarılı bir çocuğun görüntüsü ise yürekleri dağladı. İç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelip yeni bir hayat kurabilme umuduyla çıkılan umut yolculuğunda yaşanan dramlar ve küçük yaştaki çocukların yaşadıkları sıkıntılar gözler önüne serilmeye devam ediyor.

Öte yandan, göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.

(İsa Atagöz /İHA)