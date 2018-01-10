Diğer
Kategoriler

Ölümcül poyrazda zorlu tırmanış

Uludağ’ın zirvesinde eğitim gören dağcılar, kar fırtınası ve poyrazla ölümüne mücadele etti.

Ölümcül poyrazda zorlu tırmanış
Ölümcül poyrazda zorlu tırmanış - Foto Galeri

10 Ocak 2018 09:32
Ölümcül poyrazda zorlu tırmanış - Tıkla İzle

Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyelerinin kar kalınlığının bir metreyi aştığı Uludağ’ın zirvesine gerçekleştirdikleri tırmanış eğitimi yürekleri ağza getirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan dağcılar, yoğun kar fırtınası ve poyrazda zorlu bir yürüyüş yaptı. Hava şartlarına karşı mücadele veren dağcılar, belli bir süre ise buldukları kulübede fırtına ve poyrazın dinmesini bekledi. Tekrar yola koyulan dağcılar, zirvenin yamaçlarında yaşadıkları korku dolu anları ise saniye saniye kaydetmeyi ihmal etmedi.

Uludağ'ın bilinmeyen birçok güzelliği barındıran zirvesine çıktıklarında ise derin bir nefes alan dağcılar, yaşadıkları anların kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında yenilenen dağcı sığınağına ulaşan ekip, Eskimo evine dönüşen sığınağı görünce şaşırdı.

Yaptıkları eğitimde Uludağ’da çadır götürmeden hayatı idame ettirmek istediklerini belirten ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, “Ancak kar seviyesinin yukarı çıktığımızda yeterli olmadığını gördük. Kar mağarası yapma şansımız yoktu. Hava şartları da fırtınadan dolayı çok sertti. Çevrede bulunan bir kulübeye sığındık. Geceyi orada geçirdik” dedi.

Zorlu şartlarda tırmanışların ve yürüyüşlerin hayati tehlikesi olduğunu vurgulayan Şentürk, “Biz sadece eğitim ve zor şartları tanımak için bunu gerçekleştiriyoruz. Poyraz ve fırtına bazen ölümcül olabiliyor. Sisin etkisiyle birlikte yolu bulmakta zorluk çekilebiliyorsunuz. Dağcılığa meraklı amatör kişiler, Uludağ’ın zirvesine çıkmak istiyor. Tabii insanların bu doğa sevgisini anlayışla karşılıyoruz. Ancak bilmedikleri yerlere ve yollara girmemeleri gerekiyor. Bu sporun bilinçli olması gerekiyor. Bir çanta alıp zirveye çıkmak kimseyi dağın zor şartlarında kurtarmaz. Zorluklara uyum sağlamak için bilgi ve tecrübe gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundu. 

Abdullah Çibir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç