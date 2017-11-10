Ölümden 36 saniye ile kurtuldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi 2 nolu Beşirli mahallesi son dönemde hafriyat kamyonlarının kazalarına sahne olmaya başladı. 2 nolu Beşirli Mahallesi’nde, İsmail Ç. yönetimindeki 06 BF 7659 hafriyat yüklü kamyonun rampadan tırmanırken önüne bir otomobil çıktı. Rampa nedeniyle tekrar hareket etmeye çalışan kamyon, kasasında bulunan hafriyatla birlikte rampa yukarı kalkamayınca geri geri kayarak önce yol kenarındaki korkulukları ardından bir apartmanın 1. katının duvarını yıktı. Kazadan 36 saniye önce hafriyat kamyonunun devrildiği yerden geçen genç ise ölümden kurtuldu.

O anları anlattı

Oturduğu apartmandan çıktıktan ve kaza yerinden geçtikten saniyeler sonra kazanın olduğunu belirten 25 yaşındaki Erdi Kerimoğlu, kazayı görünce büyük şok yaşadığını söyledi. Giresun Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptığını belirten Kerimoğlu ”Giresun’da yüksek lisans yapıyorum. Burada oturuyorum. Kaza anını direkt gördüm. Arabanın geliş anını duydum, kaza olduktan sonra hemen 112’yi aradım. Yaralanan olup olmadığını öğrenmek için olay yerine de koşarak geldim. Oradan saniyeler önce geçtiğimi başta düşünemedim. Aklım başıma geldiğinde buradan geçtiğimi fark ettim. Artık buna kader mi ? şans mı desek ben de bilmiyorum. Annem de ben çıkınca hep pencereden arkamdan bakardı. Kaza anı da arkamdan bakıyordu o da çok korktu. Bana, 'Oğlum 30 saniye önce oradan sen geçtin' dedi. Onun korkusunu yaşıyordu. Dolayısıyla ucuz kurtardık” diye konuştu.

"Ağır tonajlı kamyonlar için yol uygun değil"

Yolun kaygan ve çamurlu olmasının kazaya davetiye çıkardığını da belirten Kerimoğlu, “Uzun zamandan beri kamyonlar buradan çıkarken sıkıntı oluyordu. Bir gün önce de bir kamyonun dingili kırılmıştı, burada kaldı. Yolun çamurlu ve kaygan olması kazayı getirdi. Ben bunun ihmal olduğunu düşünüyorum. Bu yokuştan yüksek tonajlı kamyonların geçmesine uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü yol dik bir yokuş, üstelik ıslak ve çamurlu. Dolayısıyla kaza her an olabilecek gibi görünüyor” diye konuştu.

Kazanın üzerinden 24 saat geçmeden 2. kaza meydana geldi

Duvarı yıkılan binanın alt katında oturan Mustafa Kaygusuz yaşanan korku dolu anları ise “Her şey ortada. Kamyon geri geri geldi duramadı, olduğu gibi evin içine girdi. Üst katta birileri vardı, alt katta kimse yoktu. Bir can kaybı olmadı, maddi hasar meydana geldi. İlk defa böyle bir kaza gördüm. Daha önce de burada kaza olmuş diye duydum” derken, kaza yerine 50 metre mesafede ise kazanın üzerinden daha bir gün geçmeden 2. kaza meydana geldi.

2 nolu Beşirli mahallesinin dik bir rampaya sahip 917 Nolu Sokağı'nda dün saat 13.30 sularında 61 K 1329 plakalı hafriyat kamyonu, rampa yukarı ağır ağır ilerlerken önüne aniden çıkan yayaya çarpmamak için frene bastı. Hafriyat kamyonu arkaya doğru kaymaya başlayınca hemen peşinden gelen 06 BZ 9193 plakalı beton mikseri kendisine çarpmamak için şoförü uğraş verince mikserin ağırlığı ile yan yattı. Araç sürücüsü Mustafa Kurtuluş ile araç içerisinde bulunan Kemal Değirmenci yaralandı. Yaralılar, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bekir Koca-Ozan Köse

