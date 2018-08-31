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Ölümden böyle kurtuldu

İstanbul Kadıköy’de dönüş yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü arkasından gelen motosikleti fark etmeyince kazaya neden oldu. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ölümden böyle kurtuldu

31 Ağustos 2018 09:13
Ölümden böyle kurtuldu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün dönüş yapacağı sırada arkasından gelen motosikletliyi fark etmemesi kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletli savrularak refüjde bekleyen vatandaşların üzerine doğru ilerleyip yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayalar ise ölümden döndü.

“ÇOĞU ZAMAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAZAYA NEDEN OLUYOR” 

Kazayı gören Halis Yaşar isimli vatandaş, “Burada sürekli motor kazası oluyor. Çünkü dönüşler falan var. Ters dönüşler oluyor. Motorları çok fena kullanıyorlar. Çoğu zaman kazaya sebebiyet verenler onlar. Kendi hataları ve kendileri eziyet görüyorlar. Biz ses duyduk, dükkandaydık. Çıktık, baktık. Motosiklet sürücüsü yerdeydi. Ezikler vardı. Sonra polis geldi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada sürekli oluyor böyle kazalar” dedi.

YAYALARIN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA 

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde dönüş yapmak için hızını azaltan otomobile arkadan gelen bir motosikletlinin çarptığı ve yere düştüğü görülüyor. Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir vatandaşın ise saniyelerle kurtulduğu fark ediliyor. 

Gamze Erdemir - Metin Başar - Cenk İşver

 

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