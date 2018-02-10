Ölümden döndü yine de aracını bırakmadı - Tıkla İzle

Kaza, 18.30 sıralarında İzmit Kandıra Yolu Muratköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enver K. idaresindeki 41 GS 273 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 AL 7168 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonetin sürücüsü Enver K. olay yerinden aracını bırakıp ayrılmak istemedi. Sağlık ekiplerinin ısrarı ve bir yakının olay yerine gelmesi üzerine ikna olan Enver K. ambulansa bindi.

Kaza nedeniyle Kandıra Yolu Muratköy mevkii Kandıra istikametinde trafik kontrollü olarak tek şeritte verildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Uğur Konuk