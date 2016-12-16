Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Ölümden dönen kadın turistin kimliği belli oldu

Ölümden dönen kadın turistin kimliği belli oldu

Antalya’da falezlerden denize düştüğü tahmin ve 700 metre açıkta balıkçılar tarafından bulunan kadının Alman pasaportlu İhdıt İldıka Muarrawi (39) olduğu anlaşıldı. Şoka giren kadının tedavisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.


16 Aralık 2016 14:55

Olay saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesi Falez Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falez açıklarında bulunan balıkçılar, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen deniz polisi tarafından limana çıkarılan kadına, ilk müdahale polis ekipleri tarafından yapıldı. Şoka girdiği öğrenilen kadın turist battaniyeye sarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın daha sonra, 112 ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 25-30 yaşlarındaki kadın turistin, falezlerden dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin ediliyor.
Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kimlik çıkmayan kadının üzerinde otel odasına ait anahtar bulunmuştu. Yoğun bakımda olduğu için ifadesi alınamayan kadın turistle ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç