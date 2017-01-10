Huzur Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana gelen olayda, yoğun kar yağışı sonrasında yokuştan inmeye çalışan bir kamyonet yolda yaya olarak yürüyen 3 çocuk annesi Bilge Yıldız'a çarptı. Çarpma sonucunda kaymaya devam eden kamyonet kadını altına aldı. Kar birikintisi sayesinde kamyonetin durmasının ardından çevrede koşan vatandaşlar kadına yardım etmek istedi. Ancak yolların buzlu olması yardıma koşan vatandaşları da zor durumda bıraktı. Kadını kurtarmak için uğraşan birçok vatandaşın yanı sıra kamyonetin sürücüsü de kaza sonrasında inerken kayarak yere düştü. Yaşanan olayları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Ölümden dönen kadın ise kendisine çarpan kamyonet tarafından hastaneye götürülmek üzere olay yerinden ayrıldı.

Olay sonrasında şans eseri hayatta kalan Yıldız, yaşadıklarını anlattı. Kamyonetin altında kalarak ölümle burun buruna gelen Yıldız, yokuştan tedbirli indiğini söyledi.

Olay günü market ihtiyacı için dışarı çıktığını anlatan Yıldız, "Gayet dikkatli adımlarla yürüyüp, yukarıdan aşağıya geliyordum. Zaten bana çarpan aracın yukarıda yalpaladığını da gördüm ve anladım. Aşağı doğru inerken çok yavaş adımlarla ilerliyordum. Birden çok ağır bir siren sesiyle arkama dönmeye kalmadan, dengemi kaybedip düştüm. Sonra arabanın hızla üzerime doğru geldiğini fark ettim. Kendimi artık bıraktım, yapacak bir şeyim olmadığı için ‘ne olacaksa olsun’ dedim. Kurtarın beni çığlıkları attım” dedi.

Kaza sonrasında kurtarılması için çevrede çığlıklarını attığını belirten Bilge Yıldız, konuşmasının bir bölümünde olayı şöyle anlattı:

"Sonrasını hatırlamıyorum. Paniğe kapıldım. O bana çarpan kişiler hastaneye gidelim diye ısrar ettiler ama aklımda market alışverişi olduğu için ve olayın büyüklüğünü fark edemediğim için market alışverişimi yaptım. Sonra beni evimin olduğu semte kadar bıraktılar. Akşama doğru ağrılarım fazlalaşınca, kızım geldi. Buradan marketten güvenlik kameralarını inceledi. Daha sonra olayın benim anlattığım gibi olmadığını söyledi. Sonra hastaneye da hastaneye gittik. Ben gördüğüm herkese 3 tane çocuğumun olduğunu söyledim. Şimdi çocuklarımın yüzüne bakarken, Allah’a binlerce kere şükürler ediyorum. O arabanın altından sağ da çıkamayabilirdim. Yetkililer ve o kişilerin de artık sesimi duymasını istiyorum. şuan halen şokun içerisindeyim."

“Beni çevredeki esnaf ve vatandaşlar kurtardı”

Yıldız, kaza sonrasında birkaç yerinde yaraların meydana geldiğini belirterek, "Sırt üstü düşünce arabanın beni altına alıp, tekerleğinin kafamı kurtardığını söylüyorlar. Ben tabi orasını hatırlamıyorum. Sadece bir an nefessiz kaldığımı hissettim. Bana bakanlara 3 tane çocuğumun olduğunu söyleyerek, ‘ne olursunuz kurtarın beni’ dedim. Sağ olsun buradaki esnaf arkadaşlar, çevreden koşan insanlar sayesinde kurtuldum. Onlara binlerce kere teşekkür ediyorum. Orada ben çok emin adımlarla yürüyordum. Öyle çok hızlı ve yolun ortasında da değildim. Kaçacak bir yerim hiç yoktu. Araba beni yukarıdan sürükleyince, orada duran kar yığınının beni kurtardığını söylüyorlar. Ben tabi izledikçe yeni yeni şeyler görüyorum, daha sonrasını hatırlamıyorum zaten" diye konuştu.

“Muhtemelen şikayetçi olacağım”

Olay sonrasında şikayetçi olmadığını dile getiren Yıldız, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Onlar mutlaka izlediler, üstü kapalı kalsın istemiyorum. Çocuklarım bu konuda bana çok kızıyorlar. Ben aslında bana kalsa eşime bile söylemeyecektim. O anda nasıl bir psikolojiye girdim bilmiyorum. Olay yerini gördükçe hala korkuyorum. Çocuklarım için büyük ihtimal şikayetçi olacağım. O an düşünmedim ama şimdi çocuklarım için düşünüyorum."

Selim Kuşcu