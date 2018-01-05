Diğer
Kategoriler

Ölümden elektrik direği kurtardı

Kocaeli’de meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Kaldırımda bekleyen yayaların ölümden elektrik direği sayesinde kurtulması da saniye saniye görüntülere yansıdı. Kocaeli’de gerçekleşen trafik kazaları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği, aşırı sürat ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor.

Ölümden elektrik direği kurtardı

05 Ocak 2018 11:23
Ölümden elektrik direği kurtardı - Tıkla İzle

İzmit D-130 Karayolu Sanayi Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali net bir şekilde görülüyor. Kırmızı ışık ihlali sonrası ise kavşakta iki otomobil çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle karşıya geçmek isteyen otomobil savrulurken, arkasında gelen otomobil ise son anda durarak kazanın büyümesini önlüyor.
Görüntülerdeki bir diğer bir kaza ise Derince ilçesinde meydana geliyor. D-100 karayolu üzerinde ilerleyen otomobil bir anda kontrolünü kaybederek, önce solmak istediği ticari araca, sonra da yan şeritte ilerleyen servis minibüsüne çarpıyor. İki araca zarar veren otomobil, beton bariyerlere çarparak durabiliyor.

Ölümden elektrik direği kurtardı

Meydana gelen bir diğer kazada ise kaldırımda yürüyen vatandaşlar facianın eşiğinden elektrik direği sayesinde kurtuluyor. Hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, kavşağı fark etmeyince kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen yayalar etrafa kaçışıyor. Kaldırımda yürüyen ve bekleyenler ezilmemekten son anda kurtuluyor.

Görüntülerdeki bir diğer kazada ise hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak yol ortasındaki kaldırma çıkıyor. Kaldırıma çıkan otomobil daha sonra taklalar atarak karşı yönden gelen otomobile çarpıyor.

Bir başka kazada ise kontrolünü kaybeden otomobil önce kaldırımda bulunan ağaca sonra da savrularak otobüs durağının önünde park halindeki motosiklete çarpıyor. O sırada motosikletin üzerinde kimsenin olmaması faciayı önlüyor.

Murat Kanber
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç