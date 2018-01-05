İzmit D-130 Karayolu Sanayi Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali net bir şekilde görülüyor. Kırmızı ışık ihlali sonrası ise kavşakta iki otomobil çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle karşıya geçmek isteyen otomobil savrulurken, arkasında gelen otomobil ise son anda durarak kazanın büyümesini önlüyor.

Görüntülerdeki bir diğer bir kaza ise Derince ilçesinde meydana geliyor. D-100 karayolu üzerinde ilerleyen otomobil bir anda kontrolünü kaybederek, önce solmak istediği ticari araca, sonra da yan şeritte ilerleyen servis minibüsüne çarpıyor. İki araca zarar veren otomobil, beton bariyerlere çarparak durabiliyor.

Ölümden elektrik direği kurtardı

Meydana gelen bir diğer kazada ise kaldırımda yürüyen vatandaşlar facianın eşiğinden elektrik direği sayesinde kurtuluyor. Hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, kavşağı fark etmeyince kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıyor. Bu sırada kaldırımda bekleyen yayalar etrafa kaçışıyor. Kaldırımda yürüyen ve bekleyenler ezilmemekten son anda kurtuluyor.

Görüntülerdeki bir diğer kazada ise hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak yol ortasındaki kaldırma çıkıyor. Kaldırıma çıkan otomobil daha sonra taklalar atarak karşı yönden gelen otomobile çarpıyor.

Bir başka kazada ise kontrolünü kaybeden otomobil önce kaldırımda bulunan ağaca sonra da savrularak otobüs durağının önünde park halindeki motosiklete çarpıyor. O sırada motosikletin üzerinde kimsenin olmaması faciayı önlüyor.

Murat Kanber

