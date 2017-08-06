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Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Pendik’te ana yolda ilerleyen bir otomobile yandan aniden çıkan araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil caddede bulanan dükkanların önünden geçti. O sırada orada olan bir çocuk ise ölümden kıl payı kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

06 Ağustos 2017 15:26
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam 18.45 sıralarında Pendik Kurtköy Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yolda ilerleyen bir otomobile aniden yan yoldan çıkan araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dükkanların önünden geçerek savruldu. O esnada dükkanın önünde olan bir çocuk da ölümden kıl payı kurtuldu. Araç adeta küçük çocuğu teğet geçti. Yaşanan kaza anı güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ana yolda bir aracın ilerlediği ve yan yoldan aniden çıkan bir aracın hızla çaptığı görülüyor. Daha sonra aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu ve bir çocuğun ölümden döndüğü görülüyor.

Kaza anını gören İlhan Özışık, “Kırmızı ışıkta geçen araç, karşı yoldan geçen araç vurduğu zaman bizim kaldırımın yanında geçiyor. Bisikletli bir çocuk son anda kurtuldu. Şükür çocukta bir şey yok. Sürücüde kolunda hafiften bir yaralama vardı” dedi.

Mustafa Esen 


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