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Ölümden sadece bir adımla kurtuldu

Sultanbeyli’de kontrolden çıkan otomobil, araca çarpıp kaldırımı aştıktan sonra bir evin bahçesine uçtu. Otomobildeki 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansırken, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın bir adımla ölümden kurtuldu.

Ölümden sadece bir adımla kurtuldu

26 Şubat 2017 10:08
Ölümden sadece bir adımla kurtuldu - Tıkla İzle

Kaza, dün 18.20 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 ZE 2714 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Daha sonra kaldırımı aşarak bir evin bahçesine uçan aracın içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’si hafif şekilde yaralanırken, diğer 2'sinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ölümden sadece 1 adımla kurtuldu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, her şey normal akışında devam ederken kaldırımdan yürüyen bir kadın yolun karşısına geçmek istiyor.

Tam bu esnada otomobil, park halindeki araca çarpıyor. Kontrolden çıkan araç yolun ortasında kalan kadını teğet geçiyor. Ardından araç kameranın açısından çıkarak bir evin bahçesine uçuyor. Ölümden kurtulan kadın ise geriye doğru koşuyor. Kazayı duyan vatandaşlar koşmaya başlıyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: kaza, sultanbeyli, trafik


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