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Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

Bahçelievler’de aracın farını tamir eden oto aksesuarcısı ve müşterisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın altında ezilmekten son anda kurtuldu. 2 kişinin saniyelerle ölümden kurtulduğu kaza güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular

27 Haziran 2018 10:53
Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular - Tıkla İzle

Olay, 17 Haziran tarihinde saat 22:00 sıralarında Yenibosna Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan bir araca ardından da kaldırımda far tamiri yapılan başka bir araca çarptı. Bu sırada kaldırımda bulunan aracın farını değiştiren oto aksesuarcısı Emre Özkan ve müşterisi Resul Güney ise aracın kendilerine doğru geldiğini görerek kaçtı ve saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde bir kişi kaputu açık aracın yanında dururken diğer bir kişi ise aracın farını değiştirmek için uğraşıyor. Tam bu esnada kontrolden çıkan aracın kendilerine doğru hızla geldiğini gören oto aksesuarcısı ve müşterisi kendilerini son anda yana doğru atıyor ve saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuluyor. Kaza yapan aracın sürücüsü ise aracından panik ile iniyor ve bir süre sonra yere yığılıyor. Çevrede bulunan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken yapılan ölçümlerde şahsın alkollü olduğu iddia edildi.  

Volkan Kayalar 

 

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