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Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

Ümraniye'de park halindeyken bilinmeyen bir nedenden hareket eden otobüs az kalsın faciaya neden olacaktı. Hızla hareket eden otobüsten bir kadın saniyelerle kurtulurken, otobüs park halindeki iki aracı altına alarak hurdaya çevirdi.

Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

16 Eylül 2016 14:25
Ümraniye’de ölümden saniyelerle kurtuluş - Tıkla İzle

Kaza Ümraniye Tepeüstü'nde önceki gün meydana geldi.Otobüs şoförü otobüsü yokuşta park ederek araçtan indi. Bu sırada otobüs hızla hareket etti. Otobüs şoförü aracı durdurmak için otobüsün peşinden koşmaya başladı. Bu sırada otobüs ilk önce bir araca çarptı.Hızla ilerleyen otobüsün geçtiği yerden üç saniye önce geçen bir kadın ölümün eşiğinden dönerken, otobüs park halindeki iki aracı altına alarak hurdaya çevirdi. Kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ilk önce bir kadın yoldan geçiyor. O sırada yokuş aşağı hızla gelen otobüs ilk önce bir araca çarpıyor.Ardından kadının saniyeler önce geçtiği yerden geçen otobüs iki aracı altına alıyor. Bu sırada otobüs şoförünün de otobüsün arkadan koştuğu görülüyor.

Öte yandan otobüsün çarptığı araçlardan birinin sahibi olan Hasan Bacakoğlu "Bayramda akraba ziyaretine gelmişti. Büyük bir gürültüyle patlama duyduk.Bir otobüsün aracı ezdiğini gördük. Görünmez kaza . Biz araçta değildik. Aracım kullanılmaz halde. Biz araçtan dört beş dakika önce inmiştik. " dedi.  

Etiketler: Hasan Bacakoğlu, ümraniye kaza, ümraniye otobüs kazası, Ümraniye Tepeüstü


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