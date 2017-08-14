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Ölümden traktörden atlayarak kurtuldu

Samsun'da devrilen traktör sürürücü genç ölümden traktörden aklayarak kurtuldu.

Ölümden traktörden atlayarak kurtuldu

14 Ağustos 2017 19:02

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Yeşilalan Mahallesi Tepecik mevkiinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Çetin Kılınç traktör ile seyir halindeyken traktörün devrileceğini fark etmesi üzerine kendini aşağı attı.

Traktör devrilirken, sürücü Çetin Kılınç, traktörden atlayınca traktörün altında kalmaktan ve ölümden kurtuldu. Yaralanan genç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 

Etiketler: kaza, Samsun, traktör


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