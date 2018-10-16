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Ölüme götüren kavga güvenlik kamerasında

Ölüme götüren kavga güvenlik kamerasında
Ölüme götüren kavga güvenlik kamerasında

Gaziantep’te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaydederken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ölüme götüren kavga güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde yaşayan ve babasını küçük yaşta kaybeden Hüseyin A.(25), en yakın arkadaşı Mehmet Kara ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, aynı mahallede yaşayan arkadaşlar, simit fırınında karşılaşınca birbirleri ile kavga etmişti. Hüseyin A, cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşı Mehmet Kara'yı yaralayarak, olay yerinden kaçmıştı. Mehmet Kara ise kaldırıldığı Ersin Arslan Devlet hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kavganın görüntüleri simit fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Simit almaya fırına giren Hüseyin A'nın peşinden fırına giren arkadaşı Mehmet Kara ile tartışması ve yaşanan arbede güvenlik kameraları ile kaydedildi. Olayın ardından ise Hüseyin A'nın motosikletine binerek, fırından ayrılması yer alıyor.

Öte yandan Hüseyin A'nın yakanlaması için çalışma sürerken, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınan Mehmet Kara, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.  

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