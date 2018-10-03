Ölüme terk edilen felçli köpek uzatılan yardım eliyle hayat döndü

Rize'de ağaca bağlanarak ölüme terk edilen felçli köpek hayırseverler sayesinde yeniden yürümeye başladı. Tayfun Demir isimli vatandaşın yardım eli uzattığı 'Şuri' isimli köpek, yaklaşık 1 ay önce İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı. Tayfun Demir ve gönüllü veteriner hekimlerce tedavi edilen köpeğin önce yaraları iyileştirildi, ardından kilo alması sağlandı. Daha sonra Şuri'nin felçli olan arka ayaklarına doku güçlendirici lazer tedavisi ve fizyoterapi uygulandı. Ayak kaslarını çalıştırmak için sürekli olarak masaj tedavisi de uygulanan Şuri, 1 ayın sonunda yürümeye başladı.

Şuri'nin tedavi masrafları ise Tayfun Demir'in farkındalık oluşturmak amacıyla internete yüklediği videoların geliri ile karşılandı.

“O kadar kötü durumdaydı ki Şuri'nin yürüyeceğine ihtimal vermedik”

Şuri'nin kendisine nasıl ulaştığını anlatan Tayfun Demir, "Şuri bizim hayvanlarla ilgili oluşturduğumuz gönüllülük projesindeki Rize'de yaşayan bir arkadaşımızın bize ilettiği bir canlı. Rize'nin yaylasında Şuri'yi maalesef bağlayıp gitmişler. Sahibi kimdir daha önce kim ilgilendi neden bağlayıp gittiler hiç bilmiyoruz. Oradaki gönüllü arkadaşımız bize haberi verir vermez yine başka bir gönüllü arkadaşımız vasıtasıyla İstanbul'a getirdik. Hemen tedavisine başladık. Açıkçası önceleri yürümesine yönelik bir umudumuz yoktu. Röntgenleri çekildi, tahlilleri yapıldı. O kadar bitkindi ki, o kadar kötü durumdaydı ki biz pek ihtimal vermedik Şuri'nin yürüyeceğine. Zaman içerisinde kendi azmiyle kendi başarısıyla hepimizi şaşırttı. Hepimizi çok mutlu etti” diye konuştu.

"Biz dünyada ilk kez çok özel bir proje başlattık"

Hayvanların tedavi masraflarını paylaştıkları videolardan karşıladıklarını belirten Demir, “Bu hayvanları doyurarak, barınaklara kapatarak, bir yere koyarak bu işler çözülmeyecek. Dolayısıyla biz dünyada ilk kez çok özel bir proje başlattık. Bu projemizle biz internette ilgilendiğimiz hayvanların videolarını paylaşıyoruz. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bir gönüllü arkadaşımızı bulup bu gönüllü arkadaşımızın sayesinde onun kendi çevresindeki hayvanlarla alakalı sorunları doğrudan Muğla'daki ve İstanbul'daki merkezlerimize ulaştırmasını sağlıyoruz. Hayvanların tedavilerini yapıp bunu yine hikayeleştirip video paylaşım sitesinde paylaşıyoruz. Bu şekilde de tedavi gelirlerini karşılıyoruz. Hem özellikle sosyal medya platformunu kullanan insanların yüzde 70'inin 24 yaş altı olduğu düşünülürse hem gençlerimizi bilinçlendiriyoruz hem de hayvanlara katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şuri bu sistemin çok güzel bir örneğidir”

"Şuri bu sistemin çok güzel bir örneğidir” diyen Demir, "Bu konuda en önemli iş gençlerimize düşüyor. Gençlerimizi kazanırsak yarın toplumu kazanmış oluyoruz. Bizim internetteki video paylaşım yerinde hem gençlerimiz bilinçleniyor, hem hayvanlarımız kurtuluyor. Hem de bu hikayeler sayesinde kimsenin cebinden para çıkmadan hayvanlarımızın tedavi giderleri karşılanmış oluyor. İşte 'Şuri' bu sistemin çok güzel bir örneğidir. Bu sistem sayesinde iyileşmiş ayağa kalkmış bir başarı hikayesidir” dedi.

Zöhre Alagöz - Emrah Kuş - Serdar Ünal