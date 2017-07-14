'Ölümlü iş kazalarının çoğunluğu inşaat sektöründe'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Pınar Bıçakçıoğlu başkanlığında, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır” programı kapsamında Bayburt’ta bir takım programlar gerçekleştirip, inşaat işçileriyle bir araya geldiler.

Bayburt Üniversitesi yeni kampüs alanında devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan Bıçakçıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Mayıs ayında İstanbul’da tüm tarafların katılımıyla imzalanan ‘Hedef Sıfır Deklarasyonu’ iyi niyet bildirgesini imzaladıklarını ve bunula inşaat sektörü üzerinden tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği alanında önleme kültürünü yaygınlaştırmayı ve iyi uygulamaları gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.



“Günümüzde iş sağlığı güvenliği yaklaşımında önleyici ve sürekli iyileşme odaklı bir anlayışın gelişmesini arzuluyoruz” diyen Bıçakçıoğlu: “Bunun için de en büyük olmazsa olmazımız güvenlik kültürünün gerçekleşmesi. Bu anlamda da Türkiye’de güvenlik kültürünün yaygınlaşmasında bu farkındalığın oluşması anlamında ülkemizde çok büyük eksiklikler var. Bu eksiklikleri de hızla tamamlamamız gerekmekte. Yani her yerde, her alanda iş sağlığı ve güvenliğini bir yaşam biçimi haline dönüştürmememiz gerekiyor.” dedi.

Ülkemizde ölümlü iş kazalarının çoğu inşaat sektöründe



Dünyada her gün 1 milyon insanın iş kazasına uğradığını aktaran Bıçakçıoğlu, ülkemizde yaygın olarak iş kazasının yaşandığı çalışma alanının ise inşaat sektörü olduğunu ifade etti. Bıçakçıoğlu:

“Uluslararası çalışma örgütünün verilerine göre şu anda her 15 saniyede bir kişi de iş kazası nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizde de iş kazalarının yaygın olarak görüldüğü sektörlerden bir tanesi inşaat sektörü. Ölümlü iş kazalarının da çoğunluğu bu sektörde gerçekleşiyor. Hem iş kazalarının hem meslek hastalıklarının ülkemize de çok ciddi maliyeti var. Yıllık 70 milyar civarında. Yani ülkemizde Gayri Safi Milli Hasılanın üzerinde de çok büyük bir yük oluşturmakta.”

“İş kazalarını azaltmak için güvenli iskele projesi”

‘Hedef Sıfır Deklarasyonu’ ile iş sağlığı ve güvenliği alanında aldıkları önlemlere değinen Bıçakçıoğlu,

“Ölümlü iş kazlarını azaltma sıfırlama noktasında ‘hedef sıfır’ vizyonuyla yola çıktık. ‘Hedef sıfır’ derken biz hiçbir insanımızın hiçbir çalışanımızın iş sağlığı ve güvenlik tedbirlerini almaması nedeniyle yada eksikliği nedeniyle ölmesini, iş kazasına uğramasını yada bu iş kazası nedeniyle iş göremez hale gelmesini istemiyoruz. Bu nedenle iş kazası ve meslek hastalılarıyla ilgili önlemleri toplu koruma önlemlerini öncelikle artırmayı sonra kişisel koruyucu donanımlarla önlemeyi sağlamasını arzuluyoruz. Bu vizyonla ülkemizde iş kazalarını azaltmak için güvenli iskele projesi TSE ile gerçekleştirildi ve sektörde kullanılan iskelelere bir standart getirildi. Nitekim ülkemizde de bu talebi karşılamak üzere yerli 48 firma şu anda ihtiyacı karşılayacak durumda.” diye konuştu.

“Türkiye’de 2015’te 1250 kişi ölümlü iş kazası nedeniyle hayatını kaybetti”



Türkiye’de 2015’te bin 250 kişinin iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bıçakçıoğlu,

“Bunlardan yaklaşık 473 tanesi inşaat sektöründe. Yani yaklaşık yüzde 38’i, buda çok büyük bir rakam. Bunlarında yarısı yüksekten düşme nedeniyle yaşanan kazalar. O nedenle bizim inşaat kazalarında toplu önlemlerimizi artırmamız gerekiyor. Özellikle bu iş ekipmanlarımızdan kaynaklanıyor. Bu nedenle bizim toplu önlemlerimizi alıp sonra kişisel koruyucu önlemleri almamız gerekiyor.” dedi.

Bıçakçıoğlu ve bürokratlara Bayburt’ta gerçekleştirdikleri programlarda SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve İşkur İl Müdürü Abdullah Kahveci eşlik etti.

Beşir Kelleci