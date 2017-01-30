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Ölümlü kaza kamerada

Bartın’da 3 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan otobüs kazası güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ölümlü kaza kamerada

30 Ocak 2017 09:26
Ölümlü kaza kamerada - Tıkla İzle

Bartın - Amasra yolu Karaçay mevkiinde dün gece meydana gelen kazada, Amasra ilçesinden Ankara istikametine giden Hulusi Esen (45) yönetimindeki 74 DB 666 plakalı yolcu otobüsü, Karaçay mevkiine geldiği sırada kayganlaşan yolda kayarak devrilmişti. Olay yerinde trafik denetimi yapan emniyet görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı kazada otobüs şoförü Hulusi Esen ile birlikte yolculardan Filiz Fırat ve Nurbol Kushpan hayatını kaybetmiş, Hasan Özbudak, Olcay Akkaya, Muhammet Özen, Gülten Ergin ve Dursun Özer de yaralanmıştı.

Kazanın ardından ölenlerin aileleri sinir krizleri geçirirken, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti. Güvenlik kamerasına takılan görüntüde, otobüsün yaklaşık 50 metre yolda kaydığı ve devrildiği görülüyor. 

Akif Yaman - Mustafa Kurt


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