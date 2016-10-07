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Ölümlü kaza kameralara yansıdı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5 Ekim Çarşamba günü bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ölümlü kaza kameralara yansıdı

07 Ekim 2016 09:56
Ölümlü kaza kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır kavşağında 5 Ekim Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Akhisar istikametinden Kırkağaç yönüne gitmekte olan H.D. (51) idaresindeki 35 BCK 70 plakalı minibüs ile yine aynı yönden gelen Sebahattin Özdemir’in kullandığı 45 PA 4610 plakalı sepetli motosiklet Bakır kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sebahattin Özdemir ağır yaralandı. 112 acil ambulansıyla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Sebahattin Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Motosikletinin sepetine yüklediği odun parçalarıyla kavşakta bir süre bekleyen ve dikkatsiz bir şekilde sola dönüşe geçen motosiklete minibüsün çarpma anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
 

Hakan Demir


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