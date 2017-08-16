Diğer
Kategoriler

Ölümlü kaza vatandaşı sokaklara döktü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın hemşehrileri olayın ardından kazanın meydana geldiği caddede hiç bir önlem alınmadığını söyleyerek, eylemde bulundu. Kalabalık grubu Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer sakinleştirdi.

Ölümlü kaza vatandaşı sokaklara döktü

16 Ağustos 2017 07:44
Ölümlü kaza vatandaşı sokaklara döktü - Tıkla İzle

Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, Kapaklı Mithatpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Önder isimli 76 yaşındaki vatandaş cadde üzerinde seyir halinde bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, kazada hayatını kaybeden Halil Önder'in yakınları ve Samsunlu yüzlerce hemşehrisi kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapattı.

Yüzlerce vatandaş, üst üste kazaların yaşandığı caddede önlem alınması için eylem yapacaklarını ve yolu trafiğe açmayacaklarını söyleyerek saatlerce yol ortasından ayrılmadılar. Yoldan geçmek isteyen araç sahipleriyle de tartışan öfkeli grup Kaymakam ve Belediye Başkanını göreve davet ettiler.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkanlığı'na hız kesici ve önleyici kasislerin yapılması için talepte bulunduklarını ifade etti. Kaymakam Yüzer kalabalık gruba polis megafonu ile hitap etti ve şunları söyledi, "Öncelikli Halil Önder amcamızın ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bugün yaşanan olaydan dolayı hepimiz üzüntülüyüz, başımız sağ olsun. Ama bugün burada yolu kapatarak bir başkalarının hakkına giriyor olası bir acil olayın aksamasına neden oluyoruz. Sizlerden bir hafta istiyorum, bir hafta sonra bu yolda önlem alınmamış olursa gelin hep beraber bu cadde kapama eylemini yapalım." diye konuştu.

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer'in konuşmasının ardından kalabalık grup caddeyi boşalttı. 

Uğur Arslan

Etiketler: kaza, tekirdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç