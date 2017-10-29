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Ölümüne güvercin tutkusu

Kahramanmaraş’ta çocuk yaşlardan beri güvercin yetiştiren Hasan Çam, bu tutkunun anlatılmaz bir zevk olduğunu ifade ederek, “Kuş pazara, ben mezara” dedi.

Ölümüne güvercin tutkusu

29 Ekim 2017 10:09

Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi’nde kendisine ait çiftlikte 300 güvercini bulunan 35 yaşındaki Hasan Çam'ın, 12 yaşında başladığı güvercin sevdası artarak devam ediyor.

Çiftlikte güvercinleri her gün 5 kilogram yem ile besleyen Çam, bütün bakımlarını itina ile yapıyor. 15 çeşit güvercini olduğunu söyleyen Çam, “Onlara çocuklarım gibi bakıyorum ‘kuş pazara, ben mezara’ gidene kadar kuşlarımdan vazgeçmem” dedi.

Güvercinlerinin her birinin ayrı ayrı isimleri olduğunu belirten Çam, "Filo güvercinleri olduğundan dolayı ayrı bir tutkusu var. Bunu ticaret amaçlı yapan da var, hobi amaçlı yapan da var. Ama bizdeki hobi amaçlıdır, zevk türüdür. Bu güvercinler bir nebze bizim çocuklarımız gibidir. Yani bağımlılıktır, tutkudur ve anlatılmaz ayrı bir zevktir. Yani çocuklarımız gibi aynı gelip her gün bakıyoruz, yedirip içiriyoruz, yavrulatıyoruz ve uçuruyoruz. Yani yaklaşık 5-10 kilo yem atıyoruz. Ben 12-13 yaşından beri beslerim güzel bir zevk, yaşanabilir bir zevk ve 18-20 yıldan bu yana da güvercin beslerim" diye konuştu. 

Kendisinde ortalama 50 bin liralık güvercin bulunduğunu vurgulayan Hasan Çam, "Bunu böyle hesaplamamak lazım. Çünkü bazı arkadaşlarımız örneğin 1 tane güvercini 20 bin liraya satıyor" dedi. 

Halil Koyun

 

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