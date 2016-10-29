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Ölümünün 100'üncü yılında ‘Tanburi Cemil Bey’ paneli

Vefatının 100'üncü yılında Tanburi Cemil Bey, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelle anıldı.


29 Ekim 2016 09:33

Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yazar Beşir Ayvazoğlu, Müzisyen Mehmet Güntekin, Tanburi Murat Aydemir ve Araştırmacı Müzisyen İncila Bertuğ Tanburi Cemil Bey’i ve eserlerini anlattı.
Besteleri ve icrasıyla, günümüze kalan kayıtları ile Türk müziğinin değişimini hızlandırmış, özellikle taş plaklara yaptığı taksim kayıtları ise dikkat çeken Tanburi Cemil Bey, vefatının 100'üncü yılında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panel ile anıldı. Panelde, Tanburi Cemil Bey’in şahsiyeti, müziği ve sonraki kuşaklara ve Türk müziğine etkileri konuşuldu. Yazar Beşir Ayvazoğlu’nun başkanlığını yaptığı panelde, Müzisyen Mehmet Güntekin, Tanburi Murat Aydemir ve Araştırmacı Müzisyen İncila Bertuğ konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan yazar Beşir Ayvazoğlu, “Cemil Bey’i çok eskiden beri dinliyorum. Hatta onun hayatını roman olarak yazmak niyetindeyim. Yazmak için başladım fakat bir türlü sadece onun hayatını roman yazmayı başaramayınca onun hayatını yazmaya çalışan bir kahramanın romanını yazdım. Dolayısıyla romanda Cemil Bey’in hayatı arka planda var. Araştırma yaptım. O yılların gazetelerine kadar inceledim” dedi.
Tanburi Cemil Bey'in zor bir müziği olduğunu ifade eden sanatçı Murat Aydemir, “Taş plaklarında yaptığı bütün taksimleri tasarlayarak yaptığına eminim. Çünkü çıkan külliyatta şunu gördük. İki tane taksim var ve birbirine çok benziyor. Birini beğenmiş, bu yayınlanabilir demiş. Diğerini beğenmemiş o yayınlanamaz mı demiş” şeklinde konuştu.

Tanburi Cemil Bey'in üç yaşında su doldurduğu bardaklara değneklerle vurarak müzik yapmaya başladığını belirten sanatçı İncila Bertuğ, “Hep sazını aramış bir sanatkar. O yüzden eline aldığı her sazı çalmış ama yetmemiş o yüzden yaylı tanburi icat etmiş. En büyük hayali de okyanus seferi yapacak kadar büyük bir geminin güvertesinde, buharla titreşen ve sekiz oktav yani 57 vapur düdüğü genişliğinde çeşitli düdükler yerleştirip müzik yapmakmış” dedi.

Programın sonunda Tanburi Cemil Bey’in eserleri Tanburi sanatçısı Murat Aydemir tarafından icra edildi.
 

Etiketler: Tanburi Cemil Bey


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