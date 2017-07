'Ölür' dediler yürüdü

2016 yılında Yaşar Zencircioğlu'nun Yalova'nın Vatan Caddesi üzerindeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken ağzına attığı bir cismin boğazına kaçması sonucunda solunumu durdu. Olay yerine çağrılan ambulans geldiğinde küçük çocuğun kalbi durmuştu. Olay yerinde yapılan müdahale sonucunda kalbi yeniden çalıştırılan minik önce Yalova Devlet Hastanesi'ne, ardından Kocaeli ilindeki bir hastaneye gönderildi. Beyne uzun süre oksijen gitmemesine bağlı olarak tüm vücudu felç olan çocuk, bir süre burada tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak tedavilere cevap vermeyen Yaşar Zencircioğlu, "Ölür" denilerek aileye teslim edildi. Aile çocuğu Yalova Devlet Hastanesi'nde bulunan Palyatif Bakım Ünitesi'ne yatırdı. Bir süre burada yoğun bakımda tutulan minik çocuk, hastanede görev yapan Fizyoterapi Uzmanı Doktor Levent Erhan'a da gösterildi. Doktor, çocuğun düzenli bir tedavi ile iyileştirilebileceğini dile getirdi. Ancak tedavinin başarıya ulaşmasında sadece fizyoterapinin değil, psikoterapinin de önemli olduğunu dile getiren Dr. Levent Erhan, çocuğun eve götürülmesini ve tedavilerin burada uzman bir ekip tarafından ev ortamında sürdürülmesini tavsiye etti. Bunun üzerine baba Mehmet Ali ve Anne Elif Zencircioğlu bunu kabul etti. Bu noktadan sonra Yalova Devlet Hastanesi'nde uygulanan evde rehabilitasyon hizmeti ile hastane kelimenin tam anlamıyla çocuğun evine taşındı. Dr. Levent Erhan, psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistlerden oluşan ekipler her gün Yaşar Zencircioğlu adlı çocuğun evine gelerek tedavi etmeyi başladı.



Gözleri haricinde hiç bir yerini oynatamayan küçük çocuğun yaklaşık 1 yıl süren tedavisi sonucunda önce boynu, ardından elleri ve kolları oynamaya başladı. "Ölür" diyerek evine gönderilen çocuk sonunda yürümeye başladı.



Yaşar Zencircioğlu adlı çocuğun filmlere konu olacak hayata geri dönüş hikayesinde önemli roller üstlenen sağlık ekibi ve ailesi, düzenlenen kutlamada bu kez Yaşar'ın yürümesini hep birlikte kutladı. Çocuklarını kaybetmekten çok korktuklarını, çoğu kez ümitsizliğe kapıldıklarını belirten baba Mehmet Ali ve anne Elif Zencircioğlu o anları şu sözlerle anlattılar:

"O ilk anlarda ciddi bir çaresizlik yaşadık. Ama ben ona da razıydım. yeterki yanımda olsun diyordum. Canınızdan bir parçanın rahatsız olması ve sizin hiç bir şey yapamıyor olmanız çok kötü bir duygu. Bazı çocuklar doğuştan engelli doğar. Ama bizin çocuğumuz bir anda bu hale geldi. Kocaeli'de hastanede aylarca kaldı. Banklarda yattık. Yalova'ya getirdiğimizde ise sadece kalbi atıyordu. Başka hiç bir şeyi yapamıyordu. Sadece göz takibi vardı. Acıları ve nöbetleri vardı. Yalova Devlet Hastanesindeki doktorlar tedaviye başladılar. Her gün evimize gelip fizik tedavi yaptılar. Her geçen gün çocuğumuz daha da iyileşmeye başladı. Önce Allahın izni, sonra da doktorlarımızın sayesinde bu duruma geldik. Çocuğumuz şu anda yeniden doğmuş gibi" dedi.



Tedavi süreci hakkında bilgi aktaran Dr. Levent Erhan ise, "Bu yavrumuz tıpta asfiksi olarak adlandırılan bir durum yaşadı. Bu yavrumuz yoğun bakımda yattı. Tüple besleniyordu. Yatağa mahkumdu ve sadece gözü ile sağa sola bakabiliyordu. Hastanede gerekli tedaviler yapıldıktan sonra evde aylarca rehabilitasyon hizmeti verildi. Sonuçta yavrumuz bugün yürür hale geldi" diye konuştu.



Yalova Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Hakan Sezen ise, Türkiye'de sadece Eskişehir ve Yalova'da uygulanan evde rehabilitasyon hizmeti hakkında şu bilgileri aktardı:

"Özellikle fiziki kuvvet kaybı olan, ancak hastane ortamında olamayan hastalarımızın evine gidiyoruz. Fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist ve fizik tedavi teknisyeni ile tedavi uyguluyoruz. Bu yavrumuza da bu yönde bir tedavi uygulandı. Başarılı sonuca ulaşıldı. Kuadripleji dediğimiz beynin havasız kalmasına dayalı vücudu hareket ettirememe yani felç durumu vardı. Bu çocuğumuz uygulanan tedavi sayesinde bugün yeniden yürümeye başladı" şeklinde konuştu.



Bir yıl gibi bir sürede yeniden hayata dönen Yaşar'a sağlık ekibi tarafından hediyeler verildi. Minik Yaşar ise hem yeniden yürüyebilmenin hemde aldığı hediyelerin mutluluğunu yaşadı. Kendisi için kesilen pastanın mumlarını üfleyen minik Yaşar, pastasını kendi elleriyle sağlık ekibine sundu.

Saim Çotuk