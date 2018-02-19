Ombudsman Şeref Malkoç dini grupların liderleriyle bir araya geldi

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve kamu denetçileri, 30’a yakın farklı inanç gruplarının liderleri ve vakıf temsilcileri ile Sarıyer Vilayet Evi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Kamu Denetçiliği Kurumunun görevlerini anlatan Malkoç, “İdare her türlü eylem ve işlemleriyle, tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içerisinde ve hakkaniyete göre inceler, değerlendirir ve karar verir. Yani Kamu Denetçiliği Kurumu bir yönüyle denetim kurumudur. Kamunun faaliyetlerini denetleyen kurumdur” dedi.

Türkiye’nin terör örgütleriyle yaptığı mücadeleyi anlatan Malkoç, “Türkiye’de özellikle son 10-15 yılda önemli mesafeler aldı. Bu vakıflar alanında da önemli mesafeler aldı. Hak ve hürriyetlerin genişletilmesi anlamında da mesafeler alındı. Demokrasi ve insan hakları konusunda epey yol alındı. Ancak bunu zehirleyen olay hepimizin bildiği gibi terör olayıdır. Eğer Türkiye’de terör, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri faaliyet göstermemiş olsaydı, eğer 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaşmamış olsaydık Türkiye hak ve özgürlükler açısından çok daha farklı bir noktada olabilirdi” dedi.

“Türkiye’nin terörle mücadelesi de teröristler ya bu işten vazgeçer veya ortadan kaldırılıncaya devam edecektir”

Afrin harekatına da değinen Malkoç, “Afrin’e yapılan terörle mücadele harekatında Türkiye şehitler, gaziler vermektedir. Ancak Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıda olan terörle mücadelesinde bunların yapılması zorunludur, zaruridir. Çünkü Türkiye’de 3,5 milyondan fazla Suriyeli muhacir var. Çok şükür başka ülkelerde olduğu gibi ezilmiyorlar. Umut ediyorum ki inşallah Suriye’de, Irak’ta asayiş temin edilir, savaşlar biter, huzur bulur. Hem bölgemiz, hem ülkemiz hem de dünyamız daha adaletli olur. Türkiye’nin terörle mücadelesi de teröristler ya bu işten vazgeçer veya ortadan kaldırılıncaya devam edecektir. Terörle mücadele bir taraftan devam ederken, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele devam ederken diğer taraftan da Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümektedir” ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuşmasının ardından dini grupların liderleri söz alarak istek ve sıkıntılarını dile getirdi.

İsmail Bulut