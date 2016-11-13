Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, Atiker Konyaspor’un Kasımpaşa’yı 2-1 yendiği maçla birlikte Süper Lig’de 100. maçına çıktığını belirterek, "Buraya geldiğim günden beri çok güzel duygularla ve anılarla taşıdığım Konyaspor formamla 100. maçıma çıktım. Bu maçta gol de atmış olmam benim adıma çok büyük mutluluk. O anlamda da ekstra bir sevinç oldu. İnşallah Allah nasip eder de burada nice 100. maçlara çıkarım. Burada olmaktan ve bu camianın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan tüm taraftarlarımıza, hocalarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Gelişimimde, burada olmamda hepsinin ayrı bir payı var. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu camia için elimden gelenin en iyisini yaparak faydalı olmaya devam edeceğim" dedi.

"LİGE VERİLEN ARA BİZE ÇOK İYİ GELDİ"

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de yoğun bir maç döneminden geçtiklerini de ifade eden Şahiner, "Kasımpaşa maçından sonra lige verilen ara bize takım olarak çok iyi geldi. Gerçekten hem fiziksel, hem de mental anlamda çok yorulmuştuk. Bu arayı hem antrenmanlarla hem de dinlenerek iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası için tekrar zorlu bir maç periyoduna gireceğiz. İyi takımlarla iyi mücadeleler iyi maçlar oynayacağız. Artık seri galibiyetler alıp, yukarıda kendimize iyi bir yer edinmek istiyoruz. Bunu yapabilecek, başarabilecek gücümüz var. İnşallah Gaziantepspor maçıyla bu seriye başlar ve bundan sonrası için de daha iyi bir performans ortaya koyarız. Bunu yapacak gücümüz var. İnşallah bunu sahaya yansıttığımız zaman skorların da geleceğini düşünüyoruz. Tüm taraftarlarımız bu süreçte bizimle birlikte oluyorlar, olmaya da devam etsinler. Her zamankinden daha iyi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.