Ömer Ali'nin tek çaresi beyin kök hücre ameliyatı

Ömer Ali 11 ay normal bebekler gibi büyümesini sürdürdü. Anne ve babası oğullarının büyümesini izlerken küçük çocuk havale geçirdi. Beyninde hasar oluşan Ömer Ali, yatağa bağlı oldu. İki kez ameliyat geçiren küçük Ömer’in beyin atağı sonucunda bacakları yana doğru ayrıldı. Üstelik acısını sadece gözlerinden dökülen yaşlar anlatıyor. 11 aydır oğlunun başından ayrılmayan anne Derya Boztepe de dua ederek biran önce sağlığına kavuşmasını istiyor. Gözyaşları dinmeyen anne, oğlunun yaşaması için küçük bir odada kendi imkanları ile mücadele veriyor. Boğazı dolan Ömer Ali, küçük bedeni ile ölümle burun buruna gelirken, annesi hemen temizliyor. Aksi halde küçük çocuk nefes alamayarak ölme riski taşıyor. Anne Derya Boztepe bu yüzden oğlunun başından bir dakika ayrılmıyor. Bir köy evinde oğluna bakmaya çalışan annenin maddi imkanları da ne yazık ki yetersiz. Anne Derya Boztepe, oğlunun üşümemesi için odayı elektrikli soba ile ısıtırken, kendisi de odada bulunan yastıkların üzerinde uyuyor. Ömer Ali’nin yaşaması için beyin kök hücre nakli gerekli. Bu ameliyatı Türkiye’de yapan bir hastane bulunuyor. Anne oğlunun yurt dışına gitmesi durumunda düzeleceğinden umutlu. Bunun için de gerekli olan 1 milyon lirayı bulamayan aile çaresiz.

Anne Derya Boztepe, ‘Oğlum gözlerimin önünde eriyor. Yardım edin” diye çığlık atarken başka çaresinin de olmadığını belirtiyor. Oğlunun hastalığı hakkında konuşan anne Derya Boztepe, “Ömer ali 22 aylık şuanda. 11 aylık iken nöbet geçirdi. Nöbet geçirdiği sırada beyni oksijensiz kaldığı için hasar oluştu. Beyinde ödem başladı. 45 gün boyunca Ömer bilinçsizdi. Bilinci 46’ıncı gününde yerine geldi ama hareketi yok. Bacaklarından dolayı pozisyonda veremiyorum. Çok bir zor durum. Ömer geçirdiği operasyonlardan sonra 5 ayına kadar bacakları normaldi. Daha sonra beyinden dolayı bacaklar bu duruma geldi. Beyinde kriz geçirdiği için bacakları bu şekilde çekti. Ne yaptık ettik, doktorlar bu duruma ‘yapacak bir şey yok. Beyinle alakalı olduğu için, beyin ne zaman düzel derse düzelecek’ dediler” diye konuştu.

“Farklı kurumlardan yardım için aradılar”

İlk haberin ardından kendisini yardım için arandıklarını ifade eden Boztepe, “Farklı kurumlarından arayıp durumumuzu sordular. Eve de geldiler. Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, bize ulaştı. Bir vatandaşta arayıp destek olmak istediğini söyledi” dedi.

Kendilerine yardım edilmesinden başka umutlarının olmadığını çaresiz bir şekilde anlatan gözüyaşlı anne Derya Boztepe, konuşmasının devamında yardım beklediğini şu cümlelerle ifade etti:

“Ben Ömer’in biran önce sağlığına kavuşmasını, yurt dışına gönderilmesini istiyorum. Benim tek hayalim ve isteğim bu. Eskisi gibi anne demesini, emeklemesini istiyorum. Atakları oluyor. Böyle giderse durumu tehlikede. Evde zor bakıyorum. Ben de bir anne olarak korkuyorum. Sürekli yatakta olduğu için ilaçlarda kilo aldırıyor. Başından 5 dakika bile ayrılamıyorum. Nefesi tıkanıyor. O tıkanmayı almazsam, ölecek. Ne olur benim sesimi duyun. Oğlum gözümün önünde eriyor. Bana yardım edin.”

Aydın Sarıoğlu - Mustafa Kaplan

