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Ömer Bayram Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Ömer Bayram'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını borsaya bildirdi.

Ömer Bayram Galatasarayda

31 Ağustos 2018 21:43

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Ömer Bayram ve kulübü Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 400.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:
2018-2019 sezonu için 500.000 EUR net sabit transfer ücreti,
2019-2020 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti,
2020-2021 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti ödenecektir."

 

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