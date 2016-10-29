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Ömer Can Cirit’in 'Üzüntü Faslı' adlı şarkısı binlerce tık aldı!

Genç şarkıcı Ömer Can Cirit’in, “Üzüntü Faslı” isimli şarkısı youtube’da yayınlanır yayınlanmaz patlama yaptı.

Ömer Can Ciritin Üzüntü Faslı adlı şarkısı binlerce tık aldı!

29 Ekim 2016 17:21

25 yaşındaki Cirit’in, sözü ve müziği kendine ait olan şarkısı Ayla Çelik’in “Bağdat” adlı parçasından sonra piyasaya çıkan en iyi slow şarkılardan biri olarak değerlendirildi. İki aşığın ayrılık hikâyesini anlatan şarkının sözlerinin yanı sıra Ömer Can Cirit’in yorumu da çok beğenildi.

Hızla yükselişe geçen ve 2017 kışına damga vurması beklenen şarkının sahibi Ömer Can Cirit yaptığı açıklamada, “Bu benim ilk single’ım. Tabii ki çok heyecanlıyım. Şarkı internette yayınlanır yayınlanmaz çok olumlu yorumlar aldım. Değerlendirmeler sonrası heyecanım daha da arttı. İnsanların yüreğine dokunabildiysem, duygulara tercüman olabildiysem ne mutlu bana. Yazmaya ve söylemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Ömer Can Cirit


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