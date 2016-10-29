25 yaşındaki Cirit’in, sözü ve müziği kendine ait olan şarkısı Ayla Çelik’in “Bağdat” adlı parçasından sonra piyasaya çıkan en iyi slow şarkılardan biri olarak değerlendirildi. İki aşığın ayrılık hikâyesini anlatan şarkının sözlerinin yanı sıra Ömer Can Cirit’in yorumu da çok beğenildi.

Hızla yükselişe geçen ve 2017 kışına damga vurması beklenen şarkının sahibi Ömer Can Cirit yaptığı açıklamada, “Bu benim ilk single’ım. Tabii ki çok heyecanlıyım. Şarkı internette yayınlanır yayınlanmaz çok olumlu yorumlar aldım. Değerlendirmeler sonrası heyecanım daha da arttı. İnsanların yüreğine dokunabildiysem, duygulara tercüman olabildiysem ne mutlu bana. Yazmaya ve söylemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.