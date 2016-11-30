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Ömer double double yaptı, Pelicans galip

Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 105-88 mağlup etti. Ömer Aşık mücadeleyi 10 sayı, 11 ribaund ile double double yaparak tamamladı.


30 Kasım 2016 10:21

NBA’de normal sezon heyecanına 6 karşılaşma ile devam edildi. Los Angeles Clippers, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'e 127-122’e iki uzatma sonunda mağlup oldu. Clippers'ta Chris Paul'un 26 sayı, 13 asist ve 10 asistle triple double yaptığı maçta DeAndre Jordan 21 sayı, 23 ribaund, JJ Redick 18 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Brooklyn'de ise Sean Kilpatrick 38 sayı, 14 ribaund, Brook Lopez 27 sayı, 8 ribaund ile mücadele etti.

Spurs evinde kayıp
San Antonio Spurs sahasında oynadığı Orlando Magic’e 95-83 mağlup oldu. Spurs böylece bu sezon evinde oynadığı 8. maçta 4. yenilgisini aldı. San Antonio Spurs’te Kawhi Leonard 21 sayı, 2 ribaund, LaMarcus Aldridge 16 sayı ve Manu Ginobili 13 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Orlando'da ise Serge Ibaka 18 sayı, 7 ribaund, Evan Fournier 13 sayı, 7 asist ve Nicola Vucevic 12 sayı, 10 ribaund ile galibiyete katkıda bulundu.

Ömerli Pelicans galip
Milli oyuncu Ömer Aşık'ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 105-88 mağlup etti. Pelicans'ta Ömer 26 dakika sahada 10 sayı, 11 ribaund ürettirken takım arkadaşları; Anthony Davis 41 sayı, 16 ribaund ve Jrue Holiday 22 sayı, 5 asist ile oynadı. Lakers’ta ise Lou Williams 16 sayı, 4 asist, Julius Randle 12 sayı, 10 ribaund ve Mozgov 10 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti.
NBA’de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 89 - Detroit Pistons: 112
Brooklyn Nets: 127 - Los Angeles Clippers: 122
Milwaukee Bucks: 118 - Cleveland Cavaliers: 101
New Orleans Pelicans: 105 - Los Angeles Lakers: 88
San Antonio Spurs: 83 - Orlando Magic: 95
Utah Jazz: 120 - Houston Rockets: 101 

Oğuzhan Ort


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