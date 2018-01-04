Ömer Faruk Aydemir ilk duruşmada beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşmede kullandığı ByLock uygulamasına, başka uygulamalar üzerinden istem dışı yönlendirilerek mağdur edildiklerinin tespit edilmesinin ardından tahliye edilen sanıkların ilk beraat kararları çıktı.

‘Mor Beyin’ mağduru olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz hafta tahliye edilen İhlas Haber Ajansı İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.

İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Ömer Faruk Aydemir, avukatı Fatih Uzun ile birlikte katıldı.

Duruşmanın başlamasıyla birlikte mahkeme başkanı dosyadaki evrakları okuyarak, Aydemir’in FETÖ mensuplarınca geliştirilen ‘Mor Beyin’ gibi uygulama sunucularına yönlendirme sonucu ByLock IP’sinin görüldüğünü, yapılan incelemelerin ardından Aydemir’in mağdur listesinde adının geçmesinin ardından 28 Aralık 2017 tarihinde tahliye edildiğini hatırlattı. Başkan, OHAL KHK’ları ile kapatılan dernek üyeliğini olmadığı tespit edilen Aydemir’in cep telefonu imaj incelemelerinin ise henüz tamamlanmadığını söyledi.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunması sorulan Aydemir, 20 yıldır İhlas Haber Ajansı’nda çalıştığını, üniversitede okurken ailesiyle birlikte yaşadığını belirterek, “Çeşitli ülkelerde savaş muhabirliği yaptım. Çalıştığım kurumdaki şeflik pozisyonuna tırnaklarımla kazıyarak geldim. Her zaman İhlas camiası içinde bulundum, bu camianın FETÖ’ye karşı tutumu da ortadadır. Kesinlikle ByLock indirmedim ve kullanmadım. ByLock kullandığım iddiasıyla sarı basın kartımın iptal olduğunu öğrendim. Hemen savcılığa başvurup telefonumu teslim ederek incelenmesini istedim. Gözaltına alındığım tarihe kadar evimde bekledim” dedi.

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, bölgede çalışan muhabirlerin bir hareketlilik olduğunu bildirmesi üzerine hemen çalıştığı kuruma giderek görevi başına geçtiğini ifade eden Aydemir, “15 Temmuz gecesi, muhabirimizin Boğaz köprüsünde askerlerin teslim olma anını bizzat ben servis ettim. Bu görüntülerin darbenin bastırılmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Yine Üsküdar’da Çevik Kuvvetteki görüntüleri de servis ettik. O geceyle ilgili çeşitli konferanslar verdim. Çalıştığım kurum tarafından ödüllendirildim. Ben 3 kez KPSS sınavına girmiş ve 45-50 arası puan almış biriyim. Her türlü sınav sorusunu çalan bu yapıyla bağlantım olsa yüksek notlar alırdım” diye konuştu.

Sanığın savunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonu incelemelerinin tamamlanmasının beklenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Aydemir’in adının ByLock listesinden çıkarıldığını, hakkında başkaca delil bulunmadığını, bir süre tutuklu kaldığını, çalıştığı iş yerinde işine son verildiğini, dava sonucuna göre işine başlamasının söz konusu olduğunu, iddianamenin ByLock tespitine yönelik hazırlandığını, emniyette binlerce incelenmemiş dijital materyal bulunduğundan rapor beklenmesinin zaman alacağını belirterek savcılığın talebini reddetti.

Esasa dair görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Aydemir’in beraatine karar verilmesini ve sanıktan ele geçen dijital materyallerin incelenmesinin ardından sanığa iadesini istedi.

Davayı karara bağlayan heyet, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Aydemir’in beraatine hükmetti. Sanığın yurt dışına çıkış yasağını da kaldıran heyet, tazminat davası açma hakkı olduğunu hatırlattı.

Kararın ardından meslektaşlarına açıklama yapan Aydemir, “Ben başından beri hep bu programı indirmediğini ve kullanmadığımı söylüyordum. Çok şükür yapılan çalışmalardan sonra tahliye olmuştuk, bugün de beraat kararı verildi. Bu hatanın düzeltilmesinden dolayı çok mutluyuz. Adalet yerini geç de olsa buldu ve beraat kararı verildi. Darısı bu tür durumlarda olan diğer insanların başına. Bu yapının neler yapabileceğini gösterme açısından ilginç bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.

Olayın geçmişi

Ömer Faruk Aydemir, ByLock uygulamasını kullandığı gerekçesiyle 16 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Aydemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianame İstanbul 36’ıncı ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmiş, ilk duruşma için 4 Ocak 2018’e gün verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'Mor Beyin’ tuzağını açıklamasının ardından Aydemir, mağdurlar listesinde adının yer almasıyla birlikte, 28 Aralık 2017 tarihli ara celsede tahliye edilmişti.

Başak Akbulut