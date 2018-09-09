Ömer Faruk Ünal: 'İki-üç hafta içinde VAR odasına yardımcı hakem gelecek'

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, İhlas Haber Ajansı muhabirine VAR sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) VAR sistemine cesaretle ve kararlı bir şekilde geçtiğini belirten Ünal, "Ancak bilen de bilmeyen de konuşuyor. VAR protokolü 68 sayfa, acaba kaç kişi açıp sindire sindire okudu. Anlayamadığı yerleri sordu, öğrenmeye çalıştı. Ekranlardaki uzmanlar hiç olmayacak konuları tartışıyorlar. İlk 4 haftadaki VAR’ın Türkiye’nin performansı 10 üzerinden 9’dur. Görüntülerimiz IFAB’ın anlaştığı Belçika’daki üniversiteye gitti. Bizim ilk 4 haftayı analiz ettiler. IFAB olsun, Hawk Eye firmasının yetkilileri olsun, UEFA olsun Türkiye’nin VAR’daki performansını takdir ve ilgi ile takip ediyor. Türkiye’ye ilk haftalar için 'kabus ve krizlere hazırlıklı olun' demişlerdi. Almanya, İtalya, Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede fahiş skandallar yaşanmıştı. VAR oralarda adeta sallanmıştı. Ama biz iyi başladık, iyi gidiyoruz, daha da iyi olacak" diye konuştu.

"Objektif kararlarda inceleme olmaz"

VAR protokolüne göre hakemin, ölçülebilir kararlarda VAR’a gidemediğini söyleyen Ömer Faruk Ünal, "Çünkü bunlar gerçeklere dayanan kararlardır. Bunun için zaman kaybedilmez. Objektif kararlar için inceleme yapılmaz. Hakem, ofsayt için VAR’a gitmez. Çünkü IFAB onaylı ve üç boyutlu ofsayt tespit etme teknolojisi kullanılıyor. İstisnası şunlardır; ofsayttaki oyuncu aktif mi, pasif mi, top sekerek mi geldi, savunmanın bilinçli oynamasıyla mı geldi gibi yorum gerektiren subjektif kararlar hariç. Ceza sahası içi mi, dışı mı; hakem bunun için monitöre gitmez. Top çizgiyi geçti, geçmedi hakem inceleme yapmaz. Atılan golde hakem, VAR’a gitmez. Topun oyun alanı dışından çevrilip devamında penaltı ya da gol olursa hakem VAR’a gitmez. 'Elle oynadı, faul yaptı' bunların 'temas noktası' için hakem inceleme yapmaz. Yani hakem, bu tip kararlar için kameradan görüntüleri izlemez" şeklinde konuştu.

"Hiçbir uygulama rastgele değil"

VAR sisteminde hakemlerin görüntüleri ağırlaştırılmış şekilde inceleyemediğini vurgulayan Ünal, "Protokolde şu tavsiye ediliyor. VAR ya da hakem, 'elle oynamaları, faulü' görüntüde normal akışta inceler. Yavaşlatılmış olarak, bizde sık kullanılan tabirle ‘ağır çekim’de izleyemez. Gerekçesi de şu; 'yavaşlatılmış gösterimde topun ele geldiği süre uzunmuş gibi algılanıp, oyuncunun elini kaçırmaya vakti vardı' gibi değerlendirilebilir. Bunun önüne geçmek için yavaşlatılmış olarak izlenmiyor. Ancak 'temas noktasını' tespit etmek için VAR, içeride mi, dışarıda mı diye ağır çekimde izleyebilir" ifadelerini kullandı.

"İki-üç hafta için VAR odasına yardımcı hakem gelecek"

Son günlerde 'Hakem VAR’ı takmıyor. VAR’a güvenmiyor, VAR’a inanmadı' gibi yapılan yorumlara da cevap veren Ünal, "Hakem veya VAR’ın sorumlu olduğu alanları bilmezseniz, çuvallarsınız. Spikerin bir cümlesi milyonları doğru bilgiye sevk edebiliyor ve yorumların da doğru yapılmasına yardımcı oluyor. Tam tersi de skandal yorumlara yol açıyor" dedi.

İki-üç hafta içinde VAR odasına yardımcı hakem ilave edileceğini açıklayan Ömer Faruk Ünal, "MHK bu konuda hazırlıklara başlamış. Bu, VAR’ın işini de kolaylaştıracaktır. VAR’ın performansını da yükseltecektir" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın