Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Astsubay Ömer Halis Demir’in şehit edildiği Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırladığı iddianamede 18 sanık yer alıyor. Söz konusu iddianamede 18 sanıktan 17’si için ‘anayasal düzeni ortadan kaldırma’, ‘kasten öldürme’, ‘TBMM’yi ortadan kaldırma veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’, ‘FETÖ üyeliği’ suçlarından 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet, sanık Mihrali Atmaca’nın ise 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Soruşturmanın koordinatör savcısı Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, iddianamelerin birer hafta ara ile hazırlandığını, mart ayı sonuna kadar 18 ile 20 arasında iddianame hazırlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.