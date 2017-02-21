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Ömer Halisdemir davası başladı | Ömer Halisdemir nasıl şehit edildi?

Ömer Halisdemir davası bugün başladı. Ömer Halisdemir 15 Temmuz’da şehit edilmişti. Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Ömer Halisdemir davası başladı | Ömer Halisdemir nasıl şehit edildi?

21 Şubat 2017 12:05

Ömer Halisdemir nasıl şehit edildi, Ömer Halisdemir kimdir sorularının cevaplarını sizler için derledik. Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılanmasına başlanıldı. Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi. Duruşma salonu içerisinde de polis ve jandarma ekipleri hazır bulunuyor.

ÖMER HALİSDEMİR DAVASI

Davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, üst aramalarının yapılmasının ardından duruşma salonuna alınıyor. Ömer Halisdemir'in ailesi davada müşteki sıfatıyla yer alıyor. Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir, duruşmayı takip etmek üzere salonda yer alıyor. Davada 18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Ayrıca bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi. 16 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine alnından vurarak öldürdü.Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştır.

Habertürk, Hürriyet ve Takvim gazeteleri dahil olmak üzere çeşitli Türk basın kuruluşları, Halisdemir'den "darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden biri" diye bahsetti. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu'na katılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı askerler ise üniformalarına "Şehit Ömer Halisdemir" yazan apoletler takmıştır.

 

 

 

 

Etiketler: Ömer Halisdemir, ömer halisdemir dava


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