Ömer Halisdemir davası devam ediyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin görülen dava sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, “Ömer Halisdemir o günkü kahramanca duruşuyla gerçekten olayların seyrini ve 80 milyon nüfusumuzun ve Türkiye’ye umut bağlamış bütün insanların en temel hakkına, hayat hakkına yapılan bu çirkin darbe girişiminin seyrinin olumsuz yönde devam etmesini, başarılı olmasını engelleyen şehitlerimiz arasından önemli bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Davayı takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, dava sonrası Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Halisdemir’i şehit edenlerin yargılandığı davaya katılmak üzere ve şehitlerimizin ailelerine ve gazilere destek vermek üzere burada olduklarını belirten Kan, “Hem AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak, milletvekilleri ile beraber hem de sivil toplum örgütlerimizle beraber davaları yakından takip ediyoruz. Bugün de farklı sanıkların dinlenmesine devam edildi. 250 şehidimizin her bir tanesi bizim için çok ama çok kıymetli. Ancak Ömer Halisdemir o günkü kahramanca duruşuyla gerçekten olayların seyrini ve 80 milyon nüfusumuzun ve Türkiye’ye umut bağlamış bütün insanların en temel hakkına, hayat hakkına yapılan bu çirkin darbe girişiminin seyrinin olumsuz yönde devam etmesini, başarılı olmasını engelleyen şehitlerimiz arasından önemli bir tanesi. Bütün davaları takip ediyoruz. Bu davada da inşallah en kısa zamanda neticeye ulaşılır. Bizim yaşama hakkımız için hayatlarını feda eden 250 şehidimize minnetlerimizi sunuyoruz. 2 bin 194 gazimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Ravza Kavakcı Kan, “İnşallah adalet tecelli edecek” diyerek sözlerine son verdi.

Seyid Fatih Poyraz - Emre Yüzügüldü