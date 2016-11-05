Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir’in hatırası, başta bazı okullarımız olmak üzere farklı kurumlarda ismi verilmek suretiyle, ayrıca isteyen vatandaşlar tarafından da yeni doğan çocuklarına verilerek yaşatılmaktadır. Ancak Ömer Halisdemir ismine yönelik bu teveccüh ve ilgiden faydalanmak isteyen bazı kişi ve kurumların olduğu, ailenin Valiliğimize yaptığı başvurudan anlaşılmıştır. Bu çerçevede; Şehit Ömer Halisdemir’in ailesi tarafından Valiliğimize yapılan başvuruda, Şehit Ömer Halisdemir isminin ve resminin; filmlerde kullanılmasına, reklamlarda araç olarak kullanılmasına, kar amacı güden şirket ya da işletmelerde kullanılmasına, vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılmasına muvafakatlarının olmadığı, aksini yapanlar hakkında yasal yollara başvurulacağı bildirilmiştir” denildi.