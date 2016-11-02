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Ömer Halisdemir’in ailesinden şok karar

15 Temmuz darbe girişiminde darbeci general Semih Terzi’yi alnından vurarak olayın seyrini değiştiren Ömer Halisdemir’in ailesi, oğullarının ismini kullananlara dava açacak.

Ömer Halisdemirin ailesinden şok karar

02 Kasım 2016 11:53

Ömer Halisdemir’in ailesi Niğde Valiliğine verdiği dilekçede, Ömer Halisdemir isminin ve fotoğraflarının hiçbir film ve reklamda kullanılmasını istemediklerini bildirdi.

Konu ile ilgili Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir’in ailesi tarafından Valiliğimize verilen dilekçede; Şehidimiz Ömer Halisdemir’in isminin ve resminin hiçbir şekilde filmlerde, reklamlarda, kar amacı taşıyan şirket ve işletmelerde, vakıf, dernek ve sivil toplum örgütleri tarafından kullanılmasına kesinlikle muvafakat vermedikleri ve aksi davranışta bulunanlar hakkında yasal yollara başvurulacağı belirtilmiştir."

Yasin Esen

Etiketler: dava, Ömer Halisdemir


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Toplam Yorum (1)

  • Yusuf kaya : 02 Kasım 2016, Çarşamba 12:12
    00
    Kendileri bilir tabiki.ama amaç şehidimizin ismini yaşatmaksa sorun olmaz sanırım.bizler.tüm Türkiye olarak gurur duyuyoruz kendisiyle
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