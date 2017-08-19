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Ömer Halisdemir’in babasından Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyareti

15 Temmuz’da darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ömer Halisdemirin babasından Eren Bülbülün ailesine taziye ziyareti

19 Ağustos 2017 19:34

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Trabzon’a geldi. Oğlu Soner Halisdemir ile Trabzon’a gelen baba Halisdemir, ilk olarak Trabzon Valisi Yücel Yavuz’u ziyaret etti. Halisdemir, buradan Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ile geçtiğimiz günlerde Maçka ilçesi kırsalında PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da eşlik etti. 

Ozan Köse

Etiketler: Eren Bülbül, Ömer Halisdemir


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