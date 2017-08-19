Ömer Halisdemir’in babasından Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyareti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Trabzon’a geldi. Oğlu Soner Halisdemir ile Trabzon’a gelen baba Halisdemir, ilk olarak Trabzon Valisi Yücel Yavuz’u ziyaret etti. Halisdemir, buradan Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu ile geçtiğimiz günlerde Maçka ilçesi kırsalında PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da eşlik etti.

Ozan Köse