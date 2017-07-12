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Ömer Halisdemir'in davasına yarın devam edilecek

FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin görülen davaya yarın devam edilecek.

Ömer Halisdemirin davasına yarın devam edilecek

12 Temmuz 2017 14:15

Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın sekizinci celsesi yarın görülecek. Şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Ayşe Şahin müşteki olarak yer aldığı duruşma, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Davanın son celsesinde tutuklu sanıkların tahliye talepleri ve sanık avukatlarının Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın tekrar dinlenmesi yönündeki talepleri reddedildi. Ayrıca duruşmaya, Hakimler ve Savcılar Kurulunca Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi olarak atanan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu'nun yerine Kıdemli Üye Fahrettin Aksoy başkanlık etti.

Davada Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almak, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilge ve Mihrali Atmaca sanık olarak yer alıyor.

18 sanıktan 17'si anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli adam öldürme suçlarından dörder kez müebbet, sanık Mihrali Atmaca ise müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ayrıca bütün sanıklar hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.  

Yağmur Yıldız


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