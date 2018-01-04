Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi davasında ara karar

Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın 11. celsesi görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, müştekiler Hatice, Soner ve Savaş Halisdemir ile İsmail Oğuz katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında beyanları alınan sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından duruşmaya yarım saatlik ara verildi. Aranın bitmesi ile birlikte ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 19 Şubat 2018’e erteledi.

Abdullah Sarica