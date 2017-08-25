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Ömer Halisdemir'in yeğenine Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu'ndan jest

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in yeğeni minik Mert'e sünnet mevliti için makam arabasını tahsis etti. Mevlitin yapılacağı alana kortej eşliğinde gelen minik Mert, davete katılanların ilgi odağı oldu.

Ömer Halisdemirin yeğenine Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlundan jest

25 Ağustos 2017 09:37

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'in sünnet olan üç yaşındaki yeğeni Mert Halisdemir için sünnet mevliti organize edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel ve Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun kirveliğini üstlendiği sünnet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar ve Ömer Halisdemir için 'Otuz Kuş' şiirini yazan Dursun Ali Erzincanlı da davete katılanlar arasındaydı.

Evinden anne ve babasıyla çıkan minik Mert, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun tahsis ettiği makam aracıyla kortej eşliğinde sünnet programının yapılacağı alana geldi. İlçe protokolü ve Halisdemir ailesinin akrabalarının katıldığı mevlitte Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak, şehit ve gaziler için dualar edildi. Davette okunan, Ömer Halisdemir için yazılmış olan 'Otuz Kuş' şiiri ise Başkan Kadıoğlu ve davetlilere duygusal anlar yaşattı.

''Rahmetli Şehidimiz Ömer Halisdemir hatırasına ne yapsak azdır''

Duygulu bir akşam geçirdiğini dile getiren Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, ''Ben Karadenizliyim ve ilk defa kirve oldum, bu da ona nasip oldu. Rahmetli Şehidimiz Ömer Halisdemir hatırasına ne yapsak azdır. Çünkü bu ülkeye çok kıymetli bir miras bıraktı. O miras üzerinden gençlerimiz ve yeni nesillerimiz yetişecek. Devletimiz o miras üzerinden yürüyecek diye düşünüyorum. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bugün bu sünnetin kirvesiyim inşallah yine aynı aileden Halisdemir soyadını taşıyan kim varsa hepsinin yardımına koşacağız'' diye konuştu.

''Savaş bey bana, 'Oğlumun size benzemesini istiyorum' dedi''

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel ise "Savaş bey beni aradı, oğlunu sünnet ettireceğini söyledi ve oğlumun kirvesi olur musunuz dedi. Bu ve daha önce bana söylemiş oldukları beni çok etkiledi. Bundan dolayı ve Şehidimiz Ömer Halisdemir'in de yeğeni olması nedeniyle Savaş beyi kırmam mümkün değildi. Oğlumun size benzemesini istiyorum demişti bana, bu beni çok etkiledi. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah Ömer Halisdemir Şehidimizin yakınlarına bir katkımız olur. Sayın başkanımızla birlikte kirve olduk, güzel bir sünnet töreni geçireceğiz inşallah'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler: esenyurt belediyesi


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