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Ömer Kandemir Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor savunma oyuncusu Ömer Kandemir'i transfer etti.

Ömer Kandemir Adana Demirsporda

30 Ocak 2018 23:57

Mavi-lacivertliler transfer tabelasının açılmasının ardından transferlere devam ediyor. Son olarak Samsunspor'da kiralık oynayan Ömer Kandemir, Adana Demirspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. 24 yaşında ki Ömer Kandemir, Samsunspor'da toplam 7 defa resmi maçta görev aldı.

Transferin ardından açıklamada bulunan Ömer Kandemir, "Adana Demirspor gibi büyük bir takım ile anlaştığım için çok mutluyum. Adana Demirspor camiası Türkiye'nin büyük kulüplerinden biridir. Hedefleri olan bir oyuncuyumdur. Mavi-lacivertli takımda elimden gelenin en iyisini yaparak başarılı olmak istiyorum" şeklinde konuştu. 

Cemil Serezli
 

 

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